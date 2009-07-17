RP2 Да-ду (SP 2)
|Классификация: точка-ручей (Огонь) ножного тай-инь канала селезенки.
Название:
1. «Да» — «большой, крупный»; «ду» «столица, крупный город». В месте расположения точки «изобилие кожи и мышц», поэтому она сравнивается с «крупной столицей».
2. «Да» - «большой, процветающий»; «ду» — «столица, крупный город». Циркуляция канальной Ци имеет свою последовательность. Ножной тай-инь канал селезенки — на четвертом месче. Согласно административному делению Древнего Китая, «каждые четыре уезда имеют свою столицу».
Другие названия: -
Функции:
1. Да-ду RP.2 — точка-ручей ножного тай-инь канала селезенки, ее можно использовать при лечении различных болезней селезенки, вызванных нарушением ее функции но транспортировке и трансформации питательных веществ, — боли в эпигастральной области, вздутия живота, тошноты, рвоты, поноса, запора.
2. В каноне «Нань цзин» (Канон трудностей) говорится, что точки-ручьи обычно применяются при лечении болезней со свойствами жара. Да-ду RP.2 — точка-ручей ножного тай-инь канала селезенки. Не можно использовать при лихорадочных состояниях без пота, а также при некоторых нарушениях, вызванных жаром в желудке, например, при боли в эпигастральной области и запоре.
3. Селезенка управляет мышцами, обеспечивая их питание. При нарушении этой функции селезенки могут возникнуть различные мышечные нарушения и болевые синдромы, для лечения которых используются многие точки канала селезенки, в том числе точка Да-ду RP.2.
Показания:
• Болезни селезенки: боль в эпигастральной области, вздутие живота, тошнота, рвота, понос, запор.
• Болезни ножного тай-инь канала селезенки: боль в эпигастральной области, вздутие живота, понос, тяжесть и боль во всем теле, боль в стопе и голеностопном суставе, похолодание конечностей.
• Болезни со свойствами жара: лихорадочные состояния без пота, скопление жара в желудке.
• Прочие болезни: боль в пояснице, депрессивное состояние.
Сочетание:
• Болезни селезенки: седатация в RP5 Шан-цю , стимуляция в RP2 Да-ду , (метод «стимуляции „матери" и седатации „сына"»)
• Лихорадочные состояния без пота: P10 Юй-цзи , P9 Тай-юань , RP2 Да-ду , RP3 Тай-бай ,
• Боль в области сердца из-за нарушений в желудке: RP2 Да-ду , RP3 Тай-бай ,
• Боль в эпигастральной области: RP2 Да-ду , RP1 Инь-бай ,
• Боль в эпигастральной области понос вздутие живота: RP2 Да-ду , RP3 Тай-бай ,
• Рвота: V6 Чэн-гуан , RP2 Да-ду ,
• Боль в пояснице: R11 Хэн-гу , RP2 Да-ду ,
• Вздутие живота из-за недостатка Ци селезенки отечность тела: прижигание RP2 Да-ду , и E36 Цзу-сань-ли ,
• Лихорадочные состояния без пота: RP2 Да-ду , Р8 Цзин-цюй ,
• Боль в пояснице и тазобедренном суставе из-за чрезмерной половой активности: VB30 Хуань-тяо , RP2 Да-ду ,
• Похолодание конечностей: RP2 Да-ду , MC9 Чжун-чун , TR1 Гуань-чун , GI4 Хэ-гу , F3 Тай-чун ,
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,2- 0,4 цуня. Прижигание: 2—3 конуса или 5—10 минут мокса-сигаретой.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"
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