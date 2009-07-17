VC12 Чжун-вань (REN 12)
Классификация:
Функции:
1. Чжун-вань VC.12 расположена на животе, является му-точкой живота желудка, одним из «восьми средоточий» — «средоточием фу-органов», а также точкой пересечения сосуда Жэнь-май, ручного тай-ян канала тонкого кишечника, ручного шао-ян канала Сань-цзяо и ножного ян-мин канала желудка. Все это объясняет высокую эффективность использования точки при лечении разнообразных болезней желудка и других фу-органов, а также при нарушениях в селезенке, так как ножной ян-мин канал желудка имеет наружно-внутреннюю взаимосвязь с ножным тай-инь каналом селезенки. Основными функциями точки являются нормализация состояния Чжун-цзяо (средней части Сань-цзяо), укрепление селезенки, растворение сырости, приведение желудка к гармонии. Чаще всего Чжун-вань VC.12 используется при недостатке Ци селезенки и желудка, застое пищи в желудке, аномальном поднятии Ци желудка, возгорании огня желудка, недостатке Инь желудка, холоде в желудке. Следует отметить, что Чжун-вань VC.12 — одна из наиболее употребительных точек при лечении указанных состояний.
2. Чжун-вань VC.12 — му-точка живота желудка, канал которого имеет наружно-внутреннюю взаимосвязь с ножным тай-инь каналом селезенки. Селезенка управляет транспортировкой и трансформацией сырости. Ослабление Ци селезенки часто приводит к нарушению водного обмена, скоплению сырости и образованию патогенной флегмы. Именно поэтому в книге «Чжэнь цзю цзюй ин» (Собрание цвета иглоукалывания и прижигания, 1529 г.) при лечении всех болезней со свойствами флегмы рекомендовано использовать сочетание точек Чжун-вань VC.12 и Цзу-сань-ли Е.36.
3. Функция поддержания свободной циркуляции Ци печени тесно связана с функциями селезенки и желудка. Чжун-вань VC.12 — му-точка живота желудка, канал которого имеет наружно-внутреннюю взаимосвязь с ножным тай-инь каналом селезенки. Этим объясняется эффективность использования точки при некоторых нарушениях пищеварения, вызванных застоем Ци печени, — боли в животе, вздутии живота, поносе.
4. Укрепление жизненной Ци способствует изгнанию внешней патогенной Ци. Чжун-вань VC.12 — му-точка живота желудка, канал которого имеет наружно-внутреннюю взаимосвязь с ножным тай-инь каналом селезенки. Селезенка и желудок являются источниками образования приобретенной Ци. В книге «Чжэнь цзю да чэн» (Великие достижения иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) говорится:
«Когда патогенная Ци проникает в каналы и коллатерали, не надо принимать лекарства, следует прижигать Ци-хай [VC.6], Гуань-юань [VC.4] и Чжун-вань [VC.12]».
В данном случае точки Ци-хай VC.6 и Гуань-юань VC.4 способствуют укреплению врожденной первичной Ци, а точка Чжун-вань VC.12 — укреплению приобретенной Ци.
5. Чжун-вань VC.12 способствует восполнению Ян селезенки, поэтому в книге «Чжэнь цзю цзюй ин» (Собрание цвета иглоукалывания и прижигания, 1529 г.) она отнесена к группе «девяти точек для возвращения Ян». Ее можно использовать при некоторых критических состояниях со свойствами отхождения Ян — потере сознания и солнечном ударе.
Показания:
• Недостаток Ци селезенки и желудка: боль в эпигастральной области, вздутие живота, снижение аппетита, икота, рвота, понос, головная боль, утомляемость, климактерический невроз, аменорея, выпадение матки, рвота беременных, судороги у детей, цинга у детей.
• Застой пищи в желудке: ощущение распирания, переполнения и боль в эпигастральной области, запор, отрыжка, изжога, отсутствие аппетита, рвота, понос, лихорадка у детей, судороги у детей.
• Аномальное поднятие Ци желудка: отрыжка, икота, рвота.
• Возгорание огня желудка: чувство жжения и боль в эпигастральной области, изжога, повышенный аппетит и частое возникновение чувства голода, рвота, дурной запах изо рта, носовое кровотечение, кровохарканье.
• Недостаток Инь желудка: чувство жжения и боль в эпигастральной области, ощущение голода с пониженным аппетитом, икота.
• Холод в желудке: ощущение переполнения и боль в эпигастральной области, рвота съеденной пищей.
• Холод-сырость в селезенке и желудке: желтуха, понос, дизентерия.
• Сырость-жар в селезенке и желудке: желтуха, понос.
• Застой Ци печени: боль в животе, вздутие живота, понос.
• Нападение Ци печени на желудок: боль в эпигастральной области, рвота.
• Болезни из-за восприятия внешней патогенной Ци: кашель, одышка, озноб, боль в эпигастральной области, острая рвота и понос.
• Критические состояния: потеря сознания, солнечный удар.
Сочетание:
• Все болезни желудка: V21 Вэй-шу, Чжун-вань VC.12 (метод сочетания шу-точек спины и му-точек живота).
• Ощущение распирания в эпигастральной области: R16 Хуан-шу , F14 Ци-мэнь , Чжун-вань VC.12.
• Вздутие в эпигастральной области: Чжун-вань VC.12, F13 Чжан-мэнь .
• Холод в животе, повреждение перееданием, несварение желудка: VC13 Шан-вань , Чжун-вань VC.12.
• Рвота съеденной пищей: V17 Гэ-шу , прижигание F13 Чжан-мэнь и Чжун-вань VC.12.
• Боль в подреберье: Чжун-вань VC.12, Е20 Чэн-мань .
• Ощущение жара в голове с носовым кровотечением: Чжун-вань VC.12, GI3 Сань-цзянь , GI6 Пянь-ли , E45 Ли-дуй , V56 Чэн-цзинь , V64 Цзин-гу , V60 Кунь-лунь , V57 Чэн-шань , V58 Фэй-ян , RP1 Инь-бай .
• Желтуха: V20 Пи-шу , Чжун-вань VC.12.
• Желтушность склер, озноб: Чжун-вань VC.12, MC7 Да-лин .
• Рвота: Чжун-вань VC.12, VC6 Ци-хай , VC17 Тань-чжун .
• Болезни из-за флегмы: Чжун-вань VC.12, E36 Цзу-сань-ли .
• Боль в животе: MC6 Нэй-гуань , E36 Цзу-сань-ли , Чжун-вань VC.12.
• Хронический понос: Чжун-вань VC.12, Е25 Тянь-шу , VC3 Чжун-цзи
• Рвота съеденной пищей: сначала VC10 Ся-вань , затем E36 Цзу-сань-ли (седатация), V23 Шэнь-шу , V17 Гэ-шу (прижигание 100 конусами), Чжун-вань VC.12, V20 Пи-шу .
• Рвота водянистым содержимым: MC7 Да-лин , VC17 Тань-чжун , Чжун-вань VC.12, MC8 Лао-гун .
• Затруднение глотания: VC22 Тянь-ту , R18 Ши-гуань , E36 Цзу-сань-ли , V21 Вэй-шу, Чжун-вань VC.12, V17 Гэ-шу, VC9 Шуй-фэнь, VC6 Ци-хай , V50 Вэй-цан.
• Кровохарканье: VC17 Тань-чжун , Чжун-вань VC.12, VC6 Ци-хай , E36 Цзу-сань-ли , E18 Жу-гэнь , TR6 Чжи-гоу .
• Проникновение патогенной Ци в каналы и коллатерали: VC6 Ци-хай , VC4 Гуань-юань , Чжун-вань VC.12.
• Боль в области сердца и селезенки: VC13 Шан-вань , Чжун-вань VC.12.
• Недостаток Ци селезенки с желтухой: IG4 Вань-гу , Чжун-вань VC.12.
• Все болезни желудка и кишечника: Чжун-вань VC.12, RP4 Гун-сунь , MC6 Нэй-гуань , E36 Цзу-сань-ли , Е25 Тянь-шу .
• Дизентерия: Чжун-вань VC.12, GI11 Цюй-чи , E37 Шан-цзюй-сюй .
• Аскариды в желчных путях: Чжун-вань VC.12, VB34 Ян-лин-цюань , РС94 СЫ-ФЭН .
• Острый и хронический гастрит, язва желудка, гастроптоз: Чжун-вань VC.12, E36 Цзу-сань-ли , MC6 Нэй-гуань .
• Непроходимость кишечника: Чжун-вань VC.12, Е25 Тянь-шу , VC6 Ци-хай .
• Желчнокаменная болезнь: V19 Дань-шу , Чжун-вань VC.12, E36 Цзу-сань-ли (опыт врачей больницы «Нань кай» г. Тяньцзин).
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 1 — 2 цуня. Точка расположена вблизи желудка, поджелудочной железы и брюшной части аорты, поэтому не следует производить глубокое перпендикулярное укалывание. Особую осторожность следует проявлять при лечении худых пациентов, а также пациентов с увеличенной печенью и селезенкой, не следует производить наклонное укалывание кверху, влево или вправо. Прижигание: 5 — 10 конусов.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"
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