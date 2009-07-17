VC12 Чжун-вань (REN 12)

Классификация:

1. Му-точка живота желудка.

2. Одно из «восьми средоточий» — «средоточие фу-органов».

3. Точка пересечения сосуда Жэнь-май, ручного тай-ян канала тонкого кишечника, ручного шао-ян канала Сань-цзяо и ножного ян-мин канала желудка.



Название: «чжун» — «середина»; «вань» — «эпигастральная область». Точка расположена в середине эпигастральной области, отсюда и название.



Другие названия:

• Шан-цзи.

• Вэй-вань.

• Тай-цан.

• Вэй-гуань.

• Вэй-му.

• Чжун-гуань.